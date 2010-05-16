Мексиканський наркобарон фігурує одразу в трьох списках журналу Forbes

Мексиканський наркобарон Хоакін Газман Лоера фігурує відразу в трьох списках журналу Forbes, перший з яких присвячений мільярдерам, другий, - наймогутнішим людям світу і третій - найбільш розшукуваним злочинцям, повідомляє видання. За даними Forbes, в топ-"десятці" найбільш небезпечних злочинців мільярдер зайняв другу позицію - відразу після "терориста N1" Усами бен-Ладена. Мексиканський мафіозі, який втік із в`язниці в 2001 році, володіє статками в розмірі не менше 1 мільярда доларів. За оцінкою Forbes, з його подачі поставки кокаїну в США за останні 8 років обчислюються на суму від 6 до 19 мільярдів доларів. Свого часу його наркокартель налагодив контрабанду великих партій кокаїну з Мексики в Сполучені Штати, використовуючи для цього складну систему підземних тунелів, проритих в районі кордону між двома країнами. У 1993 році мексиканські власті захопили в містечку Текате 7,3 тонни кокаїну, приготованого підручними Лоери для доставки в США. Наркотик був захований у консервні банки з-під гострого південноамериканського перцю. У списку наймогутніших людей світу мексиканський наркобарон на прізвисько "Коротун" розмістився на 41-ій позиції, між Вищим керівником Ірану Алі Хосейні Хаменеї і віце-прем`єром Росії Віктором Сєчіним.

Эхо Москвы