Берлінський суд дозволив назвати дитину Джихадом

У Берліні через суд довелося добиватися батькам можливості назвати дитину ім`ям Джихад. Саме так побажав назвати свого новонародженого сина 47-річний берлінець єгипетського походження, викликавши, як повідомили німецькі новинні телеканали, незадоволення місцевих властей.

Районний відділ реєстрації актів громадянського стану відмовився записати новонародженого під цим ім`ям (у перекладі з арабської Священна війна), пояснивши, що воно викликає неприємні асоціації з ісламським тероризмом, але впертий батько через земельний суд домігся права вільно вибрати ім`я своїй дитині.

Випадок дістав розголос, викликавши в німецькій столиці публічну дискусію, як щодо припустимості такого імені в демократичному суспільстві, так і про недалекоглядність суддів.

Берлінський сенатор у внутрішніх справах Ерхарт Кертінг назвав рішення суду "страхітливо наївним". "Таке ім`я в нашій країні автоматично пов`язуватиметься з ісламським терором, і ставитиме під сумнів благополуччя самої дитини", - пояснив свою позицію Кертінг.

Берлінське управління внутрішніх справ збирається оскаржити рішення в апеляційному суді.

РІА "Новости"