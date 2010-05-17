У Москві видадуть підручник української мови

У Московському державному інституті міжнародних відносин видадуть підручник з вивчення української мови.

Про це УНІАН повідомила заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН за результатами третього засідання Українсько-Російської міждержавної комісії, яке відбулося сьогодні в Києві.

Як уточнила Г.ГЕРМАН, видання підручника з вивчення української мови у престижному московському вищому навчальному закладі передбачено угодою між Міністерствами освіти і науки України та Росії про першочергові заходи з розвитку науково-освітнього співробітництва на 2010-2012 роки, яка була підписана сьогодні в Києві.

Відповідно до планів співробітництва у галузі освіти та науки між двома державами, також заплановано, що у 2011 році 7200 українських студентів навчатимуться у ВНЗ Росії, маючи при цьому 300 державних стипендій від російського уряду; водночас 3800 російських студентів навчатимуться в Україні, 120 з яких матимуть українські державні стипендії.