Вже відомий один із сторонніх у кабіні літака Качинського

У кабіні польського Ту-154, що розбився під Смоленськом 10 квітня, були сторонні люди.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомила голова Міждержавного авіаційного комітету Тетяна АНОДІНА.

«Встановлено, що в кабіні (пілотів) були особи, які не є членами екіпажа. Голос одного точно ідентифіковано, голос іншого або інші (голоси) підлягають додатковій ідентифікації польською стороною» - сказала Т.АНОДІНА.

За її словами, ця робота буде проведена негайно.

Водночас вона повідомила, що спільно розшифровані переговори екіпажа та ідентифіковано голоси польських льотчиків. Вона зазначила, що робота ускладнена через відкриту кабіни. Вона також сказала, що для очищення запису було застосовано спеціальну апаратуру.

«Голоси членів екіпажа – чітко ідентифіковані», - сказала вона.

За її словами, також розшифровані наземні засоби об`єктивного контролю, зокрема переговори диспетчера.

У свою чергу уповноважений Польщі в розслідуванні авіакатастрофи Едмунд КЛІХ відзначив, що для того щоб оцінити, чи впливала якось присутність сторонніх на екіпаж, на результати польоту, «потрібно знати всю транскрипцію розмови цієї особи».

Він зазначив, що ця бесіда відбувалася за 15-16 хвилин до зіткнення із землею, «тому я не думаю, що це мало вирішальний вплив на причини цієї події (катастрофи - УНІАН)».

Е.КЛІХ зазначив, що поспіх ніколи не має бути причиною катастрофи, тому що завжди командир екіпажа має сам оцінити обстановку і ухвалити рішення про заходження на посадку.

«Звичайно, екіпаж усвідомлював, як важлива участь пана Президента в катиньських заходах, і вибір резервного аеропорту призвів би до запізнення. Проте запізнення на захід не порівняне з тим, що сталося, тому пілот має сам ухвалювати рішення», - сказав Е.КЛІХ. За його словами, на сьогоднішній день складно сказати, чому вони ухвалили рішення сідати.

Він зазначив, що це розслідуватиметься. Зокрема, вчора прилетів психолог з Інституту авіаційної медицини, який має за записами голосів визначити рівень стресу в екіпажа на момент заходження на посадку.

«Якогось тиску (на екіпаж) я не відчув», - сказав Е.КЛІХ.

Крім того, Т.АНОДІНА зазначила, що питання про вплив на екіпаж має «досліджуватися».