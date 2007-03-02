Румунія планує повністю обновити військову авіацію

Міністерство оборони Румунії має намір до 2013 року повністю обновити військово-повітряні сили, основу яких становлять винищувачі радянського виробництва МіГ-21. На закупівлю 48 нових літаків виділяється 4,4 мільярда євро, повідомило бєлградське інформаційне агентство БETA.

Нові винищувачі повинні замінити 110 застарілих МіГів. Наразі румунське міноборони розглядає три варіанти: американський F-16, шведський Gripen або європейський Eurofighter.

При цьому перед військовим відомством Румунії стоїть непроста дилема - придбати відносно дешеві, але вже морально застарілі винищувачі F-16, зважаючи на інтереси стратегічного партнерства з США, або віддати перевагу дорожчим новітнім зразкам військово-повітряної техніки європейського виробництва.

РІА "Новости"