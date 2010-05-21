Газпром пропонує вважати метан новим виглядом корисних копалин
Щоб залучити до його видобутку інвестиції
Російська газова монополія "Газпром" запропонувала записати до законодавства метан вугільних пластів як новий вигляд корисних копалин. Про це повідомляє РІА “Новости” з посиланням на дані прес-служби "Газпрому".
За даними монополії, після того, як газ, що видобувається з вугільних пластів, буде внесений до загальноросійського класифікатора корисних копалини, уряду необхідно буде обнулити податок на його видобуток. У "Газпромі" вважають, що це дасть змогу підвищити інвестиційну привабливість проектів з видобутку, оскільки їх реалізація потребує від компаній значних видатків.
"Газпром" почав виробництво газу з вугільних пластів на Кузбасі. Такий газ, як і сланцевий, відносять до категорії нетрадиційних.
Останні роки, нагадує Лента.ру, саме нетрадиційний газ привертає увагу великих компаній. Зокрема, в США вже вдалося різко збільшити об`єми видобутку сланцевого газу, завдяки чому місцевий ринок тепер майже не потребує імпортної сировини. Це вже позначилося на європейському ринку, куди експортери з Близького Сходу мусили перенаправити свій газ. Він надходить до Європи в скрапленому вигляді і в 2009 році був набагато дешевший за газ, який "Газпром" постачає трубопроводами.
Сланцевий газ був знайдений і в Європі, але поки що його виробництва не вистачає для забезпечення потреб місцевих споживачів.
На сайті "Газпрому" наголошується, що не все вугілля є придатним для виробництва метану. Всього прогнозні запаси метану в Росії оцінюються в 83,7 трильйона кубометрів, що становить близько третини прогнозних ресурсів всього природного газу в країні.