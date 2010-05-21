Газпром пропонує вважати метан новим виглядом корисних копалин

Російська газова монополія "Газпром" запропонувала записати до законодавства метан вугільних пластів як новий вигляд корисних копалин. Про це повідомляє РІА “Новости” з посиланням на дані прес-служби "Газпрому".

За даними монополії, після того, як газ, що видобувається з вугільних пластів, буде внесений до загальноросійського класифікатора корисних копалини, уряду необхідно буде обнулити податок на його видобуток. У "Газпромі" вважають, що це дасть змогу підвищити інвестиційну привабливість проектів з видобутку, оскільки їх реалізація потребує від компаній значних видатків.

"Газпром" почав виробництво газу з вугільних пластів на Кузбасі. Такий газ, як і сланцевий, відносять до категорії нетрадиційних.

Останні роки, нагадує Лента.ру, саме нетрадиційний газ привертає увагу великих компаній. Зокрема, в США вже вдалося різко збільшити об`єми видобутку сланцевого газу, завдяки чому місцевий ринок тепер майже не потребує імпортної сировини. Це вже позначилося на європейському ринку, куди експортери з Близького Сходу мусили перенаправити свій газ. Він надходить до Європи в скрапленому вигляді і в 2009 році був набагато дешевший за газ, який "Газпром" постачає трубопроводами.

Сланцевий газ був знайдений і в Європі, але поки що його виробництва не вистачає для забезпечення потреб місцевих споживачів.

На сайті "Газпрому" наголошується, що не все вугілля є придатним для виробництва метану. Всього прогнозні запаси метану в Росії оцінюються в 83,7 трильйона кубометрів, що становить близько третини прогнозних ресурсів всього природного газу в країні.