Україна чекає, що новий президент Польщі продовжить курс Качинського

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО сподівається після обрання нового Президента Польщі на збереження стратегічного партнерства з цією країною.

Про це він сказав в інтерв`ю польському виданню Gazeta Wyborcza.

Міністр відзначив, що загиблий в авіакатастрофі Президент Польщі Лех Качинський був "великим другом України", який підтримував стратегічне партнерство з українцями.

"Найкращим способом для вшанування його пам`ятті було б продовження цього курсу, тобто розвитку відносин у дусі стратегічного партнерства", - сказав він.

Міністр зауважив, що запланована на 24 травня у польському Сопоті зустріч голів МЗС країн – учасниць ініціативи ЄС "Східне партнерство" цьому сприятиме.

К.ГРИЩЕНКО також назвав серед пріоритетів взаємної співпраці збільшення товарообороту та інвестицій, проведення Євро-2012, працевлаштування українців у Польщі, прикордонний рух і культурне співробітництво.

Як повідомляв УНІАН, на 20 червня у Польщі заплановані вибори Президента.