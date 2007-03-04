Парламентські вибори в Абхазії визнані такими, що відбулися

Центральна виборча комісія Абхазія визнала вибори в Народне зібрання (парламент) невизнаної республіки такими, що відбулися. За інформацією ЦВК Абхазії, до теперішнього часу явка на виборах склала близько 42%.

Нагадаємо, на 35 місць до парламенту Абхазії претендують 108 депутатів. Вибори проходять в 35 виборчих одномандатних округах по мажоритарній системі. Про порушення виборчого законодавства поки нічого не повідомляється. Хід виборів контролюють більше 80 спостерігачів з 12 країн.

РБК-Україна