ЄС і США домовилися не змішувати іслам і тероризм

Європейський Союз і США в спільній декларації запевнили, що права людини і пошана до Ісламу та релігійних відмінностей відіграватимуть життєво важливу роль в їх спробах боротьби з тероризмом, повідомляє Радіо "Свобода". Спільна декларація була підписана в Люксембурзі на зустрічі глав міністерств внутрішніх справ країн ЄС напередодні саміту Євросоюз-Пакистан, який відкривається у п`ятницю в столиці Бельгії Брюсселі.

Адміністрація Барака Обами і ЄС також пообіцяли посилити співпрацю у сфері дипломатії, законодавства й інших сферах, щоб перешкоджати планам терористів.

Міністр внутрішніх справ Іспанії Альфредо Перес Рубалькада заявив на зустрічі, що важливо, щоб мусульманські країни знали про те, що Євросоюз і США поважають їх цінності, а терористи були в курсі, що їм протистоятимуть.