Путін потрапив у ДТП

Невелике ДТП за участю автомобіля прем’єра РФ Володимира Путіна сталося вчора в центрі Москви.

За інформацією "Эху Москвы", в машині, у якої було пошкоджено колесо, знаходився сам прем`єр-міністр. Голова уряду не постраждав.

Про інцидент "Эху Москвы" розповів очевидець, Роман.

"Їхав кортеж. Напроти якогось ресторану з-під машини Путіна пішло задимлення. Незрозуміло, не було видно, що там конкретно. Пішов дим. Всі машини почали оточувати цей "Мерседес", вибігла ФСО з джипів, оточили (прем`єра), пересадили його", - розповів очевидець. Він стверджує, що має в своєму розпорядженні відеозапис частини події.

В інтерв`ю агентству РІА “Новости”офіційний представник Федеральної служби охорони Сергій Дев’ятов розповів, що причиною інциденту став металевий предмет, що опинився на проїжджій частині.

Московські комунальники, тим часом, говорять що в денний час доби вони не повинні стежити за тим, щоб на дорогах не було сторонніх предметів. Джерело в комплексі міського господарства розповіло, що вони проводять прибирання доріг уранці і ввечері. У решту часу – це турбота ДІБДР.