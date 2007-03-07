Мера на прізвисько ”Вінні-Пух” в наручниках доставили в суд

Мер Владивостока Володимир Ніколаєв, якого усунули з посади і минулого вівторка затримали в Москві, перевезений до Владивостока. В середу він був доставлений в наручниках у приміщення Ленінського райсуду Владивостока, де вирішується питання про обрання для нього запобіжного заходу. Прокуратура вимагає взяти Ніколаєва під варту.

Прокуратура Приморського краю порушила другу кримінальну справу відносно мера Владивостока Володимира Ніколаєва, повідомляється на сайті Генпрокуратури РФ. Він звинувачується в порушенні частини 2 статті 286 УК РФ (перевищення посадових повноважень).

Слідство встановило, що в березні минулого року Ніколаєв, "виходячи за межі своїх повноважень, порушуючи вимоги законодавства" підписав чотири ухвали про надання громадянам земельних ділянок по 1500 квадратних метрів в оренду на 49 років для садівництва.

Раніше проти Ніколаєва прокуратура Приморського краю порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 285 УК РФ (зловживання посадовими повноваженнями). Йому також інкримінуються декілька епізодів, сумарна розтрата за якими перевищила 7,6 млн. рублів. Зокрема, Ніколаєв звинувачується в неправомірному укладенні договорів охорони майна адміністрації і супроводу “ГИБДД”, а також "створенні умов для здійснення чартерних рейсів компанії "Владівосток-Авіа".

Ніколаєв відомий у певних колах під прізвиськом "Вінні-Пух".

За матеріалами Newsru, Лента.ру