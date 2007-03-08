Чеський суд визнав право грузин на антиросійський мітинг

Празький суд виправдав двох громадян Грузії, які раніше були засуджені за акцію протесту проти переслідування їхніх співвітчизників у Росії, що проходила біля російського посольства в Празі, повідомляє CeskeNoviny. У грудні 2006 року молодих людей визнали винними в розпалюванні національної ненависті і засудили до чотирьох місяців ув’язнення, проте вони подали апеляцію на це рішення, яку суд задовольнив 8 березня.

Акція протесту, за яку були засуджені жителі Чехії Дмитро Добрундашвілі і Зураб Ліліашвілі, проходила 10 жовтня. Її учасники, як повідомляє радіо “Свобода”, скандували гасла "Руки геть від Грузії!" і тримали транспаранти, на одному з яких було зображено російського солдата зі свастикою на рукаві.

За словами організаторів мітингу, вони виступали не проти російського народу, а проти дискримінації грузин на території РФ.

Нагадаємо, що на початку жовтня 2006 року російські силові відомства різко активізували пошук і депортацію нелегальних мігрантів з Грузії, а також перевірки комерційних структур, що належать вихідцям з цієї республіки. Приводом для цієї кампанії стало затримання у Грузії кулькох російських військових, яких влада республіки звинуватила у шпигунстві.

Лента.ру