Власник останнього опозиційного телеканалу втік від арешту

Влада Венесуели видала ордер на арешт власника останнього опозиційного телеканалу Globovision з явною антипрезидентською спрямованістю. Напередодні представники спецслужб прибули в будинок Гільєрмо Зулоага, щоб заарештувати його і одного з його синів, проте на місці їх не виявили. За рішенням суду обидва вони підлягають арешту за звинуваченням у лихварстві і змові, передає РосБізнесКонсалтинг. Як стверджується в судових документах, Г.Зулоага належать 24 спортивних автомобілів Toyota, придбаних незаконним шляхом. Власник Globovision заперечує всі звинувачення, заявляючи, що всі вони сфабриковані, аби залякати його.

Ордер на арешт був виписаний через тиждень після того, як У.Чавес публічно висловив незадоволення тим, що Г.Зулоага досі на волі. "Поліція зловила людину з купою автомобілів, зрозуміло, що він - злочинець. Проте він на волі, та ще й володіє телеканалом", - сказав У.Чавес в своєму телевізійному виступі. - Це свідчить про те, що в правовій системі Венесуели спостерігаються "явні прогалини".

Раніше управління з нагляду за телекомунікаціями Венесуели позбавило 34 приватних радіостанції країни ліцензій на мовлення. Голова управління пояснив, що деякі радіостанції не змогли вчасно відновити свою реєстрацію, в інших закінчився відведений законом термін ліцензії. Ліцензії більше 200 інших радіостанцій залишаються під запитанням і теж можуть бути відкликані. В останні місяці уряд У.Чавеса посилював контроль над ЗМІ і неодноразово погрожував закрити Globovision, який відкрито критикує президента.