Путін говорив з головою тимчасового уряду Киргизії

Учора пізно ввечері за ініціативою киргизької сторони відбулася телефонна розмова голови уряду Росії Володимира ПУТІНА й голови тимчасового уряду Киргизької Республіки Рози ОТУНБАЄВОЇ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі уряду РФ.

«Під час розмови В.ПУТІН і Р.ОТУНБАЄВА обговорили ситуацію, що складається в Ошській долині», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Киргизія звернулася по миротворчу допомогу до Росії.

Кількість загиблих у результаті безпорядків на півдні Киргизії, за даними на 14.30 суботи (за місцевим часом), досягла 62 осіб, загалом по допомогу до медиків звернулися 790 постраждалих, 403 з них було госпіталізовано, повідомляє агентство АКІ-прес з посиланням на штаб допомоги постраждалим Мінохоронздоров`я республіки.

У південній столиці Киргизії Оші у суботу тривають міжетнічні зіткнення між киргизами і узбеками, що спалахнули в ніч на п`ятницю. Учасники безпорядків палять машини, громлять магазини, базари, а також житлові будинки, на вулицях безчинствують мародери. Тимчасовий уряд республіки ввів надзвичайний стан в Оші й низці районів Ошської області, які є місцем компактного проживання узбецької діаспори.