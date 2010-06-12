Ситуація в Киргизії «переходить через край», РФ не хоче вводити війська

На півдні Киргизії в зв`язку розростанням міжетнічних зіткнень між узбеками і киргизами влада країни запровадила сьогодні надзвичайний стан і комендантську годину в місті Джалалабад і в Сузакському районі Джалалабадської області.

Як передає РІА Новости, раніше режим НС і комендантська година були оголошені в Оші, де власне і почалися безлади, та в Ошській області. Проте, тимчасовий уряд змушений констатувати, що вогнище дестабілізації дедалі збільшується.

Вдень 12 червня силові відомства Киргизії почали в Оші спецоперацію з метою припинити подальше загострення міжетнічного конфлікту. За останніми даними, в результаті зіткнень і масових безладів, що спалахнули в ніч на 11 червня, загинули, щонайменше, 65 осіб, понад 900 постраждали, 501 з них госпіталізований.

Глава тимчасового уряду Киргизії Роза ОТУНБАЄВА визнала, що «ситуація переходить через край», і звернулася до російських властей з проханням ввести миротворчі війська, щоб розвести ворогуючі сторони.

Прес-секретар президента РФ Наталія ТІМАКОВА передала позицію Глави держави: «Безлади в Киргизії, що відбуваються на міжетнічному грунті, є внутрішнім конфліктом, поки Росія не бачить умов для участі в його врегулюванні». В той же час вона повідомила, що Росія надасть Киргизії гуманітарну підтримку, допоможе вивезти поранених.

Гуманітарна ситуація в охоплених міжетнічними безладами регіонах близька до катастрофічної. В Оші розтрощені або закриті всі магазини і ринки, продовольство завозять з сусідніх областей. Уряд має намір задіяти держрезерв, щоб забезпечити продовольством населення регіону.

Крім того, для полегшення проходу узбецьких біженців, які рятуються від безладів, було відкрито узбецько-киргизький кордон.