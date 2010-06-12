Тимчасовий уряд Киргизії розглядає питання про мобілізацію населення

Тимчасовий уряд Киргизії розглядає питання про часткову мобілізацію цивільного населення, повідомив представник прес-служби тимчасового кабінету.

Як передає РІА Новости, очікується, що у разі ухвалення декрету вже в неділю військкомати республіки почнуть призов військовозобов`язаних.

У південній столиці Киргизії Оші другу добу поспіль відбуваються міжетнічні зіткнення. Учасники безладів - киргизи і узбеки - палять автівки, трощать магазини, базари, а також житлові будинки, на вулицях безчинствують мародери. В результаті зіткнень загинули понад 70 осіб, близько тисячі дістали поранення.

Тимчасовий уряд республіки ввів надзвичайний стан в Оші та низці районів Ошської області, що є місцями компактного проживання узбецької діаспори, а також в місті Джалалабаді і Сузакському районі Джалалабадської області.

Регіону, де живуть сотні тисяч людей, загрожує гуманітарна катастрофа. В Оші зроуйновані всі магазини, базари, продовольство завозять з сусідньої області, тимчасова влада має намір використовувати держрезерв, щоб забезпечити людей продуктами.

Киргизія відкрила державний кордон з Узбекистаном для проходу біженців із зони міжетнічних зіткнень. Триває евакуація з Оші студентів, сесію вони здадуть восени.