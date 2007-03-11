Російський мільярдер будує найдорожчу в світі яхту

Російський мільярдер, чиє ім`я не розголошується, будує яхту, якіїй позаздрить навіть Роман Абрамович, пише в неділю британська газета "Санді Телеграф".

Будівництво найдорожчого в світі приватного судна, яке наразі відоме під ім`ям "Hull 6154", - вартістю 140 мільйонів фунтів стерлінгів - розпочалося напередодні в італійській Генуї. Фірма Fincantieri, одна з лідируючих фірм-будівельників яхт, одержала замовлення на створення човна від відомої брокерської фірми Camper and Nicholsons International, що базується в Лондоні.

"Коли яхта буде закінчена, це буде найбільш технічно просунута і найелегантніша яхта в світі. Усередині судна буде басейн з морською водою і відсік для субмарини, яка зможе опускатися на глибину до 300 футів (більше 90 метрів)", - сказав директор Fincantieri Джузеппе Боно.

На семипалубній "Hull 6154" завдовжки 438 футів (більше 133 метрів), крім відсіку для підводного човна, буде два вертолітні майданчики. Для відпочинку господаря яхти і його гостей передбачено 15 кімнат, оснащених суперсучасною технікою. Інтер`єри для яхти розробляв спеціально запрошений британський дизайнер Паскаль Реймонд. Ванні кімнати будуть оздоблені золотом і мармуром. У розпорядженні гостей будуть також джакузі і гімнастичний зал, влаштований таким чином, що з будь-якого місця можна буде споглядати морські краєвиди, а також спеціальна палуба для повітряних ванн.

Якщо ж раптом гостям наскучить перебування на борту яхти, до їх послуг п`ять комплектів водних лиж і два моторні човни.

За словами менеджера брокерської фірми Ancasta, однієї з найбільших компаній в Європі, що спеціалізується на продажі яхт, Ніка Гріффітса, "Hull 6154" вже викликала "неймовірний переполох" серед любителів приватних кораблів.

Планується, що будівництво яхти завершиться до 2010 року. Ім`я замовника не розголошується, відомо тільки, що це точно не Роман Абрамович, на цей час власник найдорожчої в світі приватної яхти "Pelorus" вартістю 72 мільйони фунтів стерлінгів.

Недавно Абрамович оголосив про свій намір придбати ще одну, п`яту за рахунком, яхту, "The Eclipse", ціна якої перевищує сто мільйонів фунтів стерлінгів. "The Eclipse", оснащена куленепробивним склом і системою виявлення ракет, зараз будується в Гамбурзі. Також, як і на "Hull 6154", на ній передбачено два вертолітні майданчики, місце для підводного човна і плавальний басейн.

"Ринок заповнений суперяхтами на стадії будівництва, і правлять бал зараз саме росіяни. Для них найголовніше - у кого найдовша яхта, найвища щогла і найкраще оздоблення . За моїм досвідом, для російських олігархів яхти - перш за все знак статусу. Нерідко вишуканий дизайн їх цікавить значно більше, ніж те, для чого, власне, яхта використовується", - сказав Гріффітс.

Крім російських любителів яхт, серед шанувальників цього виду транспорту числяться один із засновників компанії "Майкрософт" Пол Аллен, який володіє яхтою "Octopus" вартістю 126 мільйонів фунтів стерлінгів, і бізнесмен, власник магазина "Херродс", Мохаммед аль-Файєд, якому належить недорога, за нинішніми мірками, яхта "Sokar" вартістю 17 мільйонів фунтів стерлінгів.

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