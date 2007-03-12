Обстріл Верхньої Абхазії: погляд з Росії та з Грузії

Перестрілку в Кодорській ущелині важко кваліфікувати інакше, ніж закономірний результат торішнього ускладнення обстановки там через введення грузинських військ і розміщення абхазького "уряду у вигнанні", вважає офіційний представник МЗС РФ Михайло Каминін. Він висловив надію, що в Тбілісі зважено і відповідально підійдуть до оцінок подій і не дозволять емоціям узяти вгору.

За даними М.Каминіна, в ніч на 12 березня у верхній частині Кодорської ущелини Абхазії була стрілянина. Факт перестрілки зафіксувала Місія ООН із спостереження в Грузії і миротворці СНД.

Ряд грузинських політиків і ЗМІ Грузії звинуватили в інциденті Росію, стверджуючи, що обстріл вели, зокрема, російські бойові вертольоти. ВПС Росії стверджують, що у цьому районі польоти по їх лінії не виконувалися, особливо наголосив М.Каминін.

Відбулася телефонна розмова міністрів закордонних справ Росії і Грузії Сергія Лаврова і Гели Бежуашвілі. Обидва міністри висловили занепокоєння загостренням у Кодорській ущелині, яке може ще більше ускладнити процес грузино-абхазського врегулювання.

Зі свого боку міністр внутрішніх справ Грузії Вано Мерабішвілі наказав відкривати вогонь у разі повторного збройного нападу на населення Верхньої Абхазії (Кодорська ущелина). "Ми завжди наказували не стріляти і не піддаватися на провокації, але після вчорашнього нападу я наказав відкривати вогонь у відповідь", - сказав він журналістам. "До цього нас вимушує вчорашнє масоване бомбардування і військова операція у Верхній Абхазії", - заявив В.Мерабішвілі.

За його даними, минулої ночі грузино-російську повітряний кордон з боку Карачаєво-Черкесії перетнули мінімум три військові вертольоти з системами нічного бачення. По селах було випущено не менше 20 снарядів. Вертольоти обстрілювали ущелину некерованими ракетами, випущеними, ймовірно, з вертольотів типу Мі-24.

Сьогодні ж президент Грузії Михайло Саакашвілі повідомив на засіданні Ради безпеки в Тбілісі, що у країни є можливість захистити населення Верхньої Абхазії. За його словами, "напад на населення Верхньої Абхазії, яка застрягла в горлянці сепаратистів і деяких їх покровителів", він розцінює як напад на всю Грузію. Він пообіцяв, що обороноздатність Грузії посилюватиметься й надалі.

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