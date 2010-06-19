Румуна і болгарина посадили за шпигунство на користь України

Суд Румунії засудив двох осіб до 12,5 років в`язниці за шпигунство на користь України, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

Офіцер міністерства оборони Румунії Флорічел Акім (Floricel Achim) і громадянин Болгарії Петр Зікулов були арештовані в березні 2009 року в Бухаресті за підозрою в передачі секретних документів за кордон. За даними слідства, з 2002-го по 2008 рік Акім передавав Зікулову папери, розголошення змісту яких могло загрожувати безпеці Румунії. Натомість він одержував від 800 до 1000 євро. А болгарин передавав документи представникам України, заявила сторона звинувачення.

Навесні 2009 року шпигунський скандал погіршив відносини між Румунією і Україною. Тоді Бухарест вислав українського військового аташе, а президент Траян Бесеску відмінив візит до Києва. Українські ЗМІ повідомляли, що Київ вислав двох румунських дипломатів - військового аташе з питань оборони Філіпа Раду і секретаря генконсульства Румунії в Чернівцях Юстініана Фокша.