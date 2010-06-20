У Польщі оприлюднено екзит-поли

В.о. президента Польщі, спікер Сейму Броніслав Коморовський, який представляє ліберальну партію "Громадянська платформа", лідирує, як свідчать дані еxit poll, в першому турі дострокових президентських виборів.

Згідно з даними, оприлюдненими центром MillwardBrown SMG/KRC, за Коморовського проголосували 45,7% виборців, за лідера консервативної партії "Право і справедливість" Ярослава Качиньського - 33,2%. На третій позиції - наймолодший кандидат у президенти Польщі, 36-річний лідер Союзу демократичних лівих сил (СДЛС) Гжегож Наперальський, який набрав 13,4% голосів.

Згідно з результатами дослідження, проведеного на замовлення телеканалу Polsat, Б.Коморовський одержав 46,2% голосів, а Я.Качиньський - 32,8%.

Згідно з результатами exit-poll, проведеного на замовленням телеканалу TVP, Б.Коморовський одержав 40,7% голосів, Я.Качиньський - 35,8%.

Решта 7 кандидатів у президенти Польщі одержали менше 2%.

Другий тур має відбутися 4 липня.