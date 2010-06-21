Донецькі студенти потрапили до літньої школи журналістики СНД

Студенти Донецького національного університету візьмуть участь у V Міжнародній літній школі молодих журналістів країн СНД.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив прес-секретар Міждержавного фонду гуманітарної співпраці держав - учасниць СНД Олександр КАЛУГІН.

За його словами, школа відкриється в Мінську 21 червня.

Він зазначив, що в заході, організованому РІА «Новости» за підтримки Міждержавного фонду гуманітарної співпраці держав - учасниць СНД, також візьмуть участь студенти Бакинського державного університету, Російсько-Вірменського (слов`янського) університету, Білоруського державного університету, Євразійського університету ім. Гумільова (Казахстан), університету "Вища антропологічна школа" (Молдова), Московського державного лінгвістичного університету (Україна).

Впродовж тижня близько 60 студентів зможуть познайомитися не тільки один з одним, а й з новими технологіями ЗМІ. Пройти стажування їм допоможуть висококласні «тренери» – відомі телевізійні ведучі, газетні та журнальні оглядачі і блогери.

У програмі літньої школи - майстер-класи російських експертів і політологів, мультимедійний історичний практикум, прес-конференції та круглі столи на теми, що хвилюють сучасну молодь.

О.КАЛУГІН відзначив, що обговорення під час круглих столів і семінарів сучасних тенденцій і процесів, що відбуваються в гуманітарній сфері на просторі Співдружності, підвищить інтерес молодих журналістів до країн-сусідів, сприятиме розвитку добросусідських, дружніх і шанобливих взаємин у журналістському середовищі, і як наслідок - їхньої професійної діяльності.

«Літні школи перетворилися на унікальні майданчики для спілкування майбутніх фахівців у сфері інформаційної політики держав Співдружності. За минулий час школи довели свою необхідність. Десятки молодих людей одержали тут справжню професійну практику, що дозволяє їм упевнено зайняти своє місце серед журналістів національних і російськомовних ЗМІ ближнього зарубіжжя», - сказав О.КАЛУГІН.

За його словами, в рамках проекту видано «Довідник молодого журналіста», якого по праву можна вважати унікальним сучасним навчальним посібником за фахом «Журналістика». Довідник буде поширений серед слухачів літньої школи, а також надійде до бібліотек провідних вишів країн СНД.

Вперше літня школа молодих журналістів була проведена в Грузії в 2006 році. Потім естафету прийняли Вірменія, Молдова й Україна.