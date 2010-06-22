Газпром заявляє, що Білорусь погрожує відбором газу з транзитної труби

«Газпром» стверджує, що Білорусь погрожує відбором газу з транзитного газопроводу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прес-секретар голови правління - заступник начальника департаменту з інформаційної політики ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ сказав сьогодні на прес-конференції у Москві.

За його словами, незважаючи на те, що вчора парламентери Білорусі перебували у «Газпромі», ніяких виразних відповідей на питання, коли буде погашений борг за постачання російського газу, дано не було.

Як сказав С.КУПРІЯНОВ, представники Білорусі виїхали увечері до Мінська, пообіцявши провести вранці консультації і дати відповідь о 10.00 (мск), коли мав зібратися оперативний штаб у «Газпромі».

«На контакт ніхто не вийшов. Натомість ми одержали лист першого віце-прем`єра уряду Білорусі Володимира СЄМАШКА, в якому також ніяких предметних пропозицій і зобов`язань щодо погашення накопиченого боргу білорускою стороною немає. Натомість лист закінчується, по суті, погрозою про те, що у разі подальшого зниження постачань газу до Білорусі вони здійснять дії, пов`язані з відбором газу з транзитної ГТС для задоволення потреб народного господарства Білорусі», - сказав С.КУПРІЯНОВ.

Він наголосив, що у такому тоні навряд чи можна конструктивно вирішувати проблему.

За його словами, на даному етапі вихід простій – швидке погашення того боргу, який є на даний момент, – 192 млн. доларів.

У свою чергу, заступник голови правління ВАТ «Газпром», генеральний директор ТОВ «Газпром експорт» Олександр МЕДВЕДЄВ повідомив, що якщо Білорусь піде на порушення своїх транзитних зобов`язань і зробить замах на газ, призначений європейським споживачам, «Газпром» зробить усе можливе, щоб європейські споживачі не постраждали.

За його словами, «Газпром» готується задіяти механізм спостерігачів. «Щоб було абсолютно очевидно, хто що робить», - сказав О.МЕДВЕДЄВ.