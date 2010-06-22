Лукашенко велів перекрити транзит російського газу

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО розпорядився перекрити транзит російського газу через Білорусь.

Про це глава Білоруської держави заявив сьогодні на зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм ЛАВРОВИМ у Мінську, передає агентство «БЕЛТА».

За словами О.ЛУКАШЕНКА, на сьогоднішній день «Газпром» винен Білорусі 260 млн. доларів за транзит газу.

«Я наказав зараз уряду перекрити транзит через Білорусь, поки не заплатить за транзит «Газпром». Вони нам за ці півроку жодної копійки не заплатили. До якого цинізму і абсурду можна дійти, коли ти винен мені 260 млн. доларів, я тобі - 190 млн. доларів, і ти починаєш мені за це закручувати вентиль», - заявив О.ЛУКАШЕНКО.

Президент наголосив, що проблема не в тому, що Білорусь не виконує контракт. «Це вони не виконують контракт. Ми мовчали, ми про це не говорили, вони там мимрили вустами прес-секретаря, що ми щось не підписуємо і таке інше", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.