В Індії весільний автобус впав у прірву
08:09, 14 березня 2007Світ
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Загинули щонайменше 18 людей
У горах півночі Індії весільний автобус з гостями зірвався в ущелину і з висоти більш як 180 метрів впав в гірську річку, передає агентство Associated Press.
Щонайменше 18 людей загинули і ще 27 дістали поранення. За попередніми даними, аварія сталася через те, що водій автобуса, як і інші гості весілля, був п`яний.
Повідомляється, що в автобусі, який розрахований на 32 пасажири, їхали 44 людини. Залишається невідомим, чи були в автобусі наречені. Влада штату Утараканд приступили до розслідування інциденту.
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