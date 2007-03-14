В Індії весільний автобус впав у прірву

У горах півночі Індії весільний автобус з гостями зірвався в ущелину і з висоти більш як 180 метрів впав в гірську річку, передає агентство Associated Press.

Щонайменше 18 людей загинули і ще 27 дістали поранення. За попередніми даними, аварія сталася через те, що водій автобуса, як і інші гості весілля, був п`яний.

Повідомляється, що в автобусі, який розрахований на 32 пасажири, їхали 44 людини. Залишається невідомим, чи були в автобусі наречені. Влада штату Утараканд приступили до розслідування інциденту.