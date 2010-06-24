Путін нагадав Лукашенку, що в них особливі відносини

Білорусь вимагає оплату за транзит «на умовах, які не відповідають контракту», і погрожує припинити його прокачування до Європи.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив голова «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР на зустрічі з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ у Новокузнецьку.

«З 10-ї ранку за московським часом «Газпром» в повному обсягу відновив постачання газу до Білорусі, але питання, можна сказати, повністю ще не врегульоване. Річ у тому, що ми одержали лист від першого віце-прем`єра Білорусії, в якому він висуває вимогу щодо сплати за транзит російського газу через територію Білорусії на умовах, які не відповідають контракту. У разі невиконання вимог, які викладені в цьому листі, білоруська сторона погрожує припинити транзит газу через територію Білорусії», - сказав О.МІЛЛЕР.

Окрім цього, він повідомив, що вчора фіксувалося недоотримання російського газу споживачами в тих країнах, які одержують газ транзитом через територію Білорусії.

«Скорочення обсягу поставок через те, що Білорусь «залізла» в експортну трубу, досягало 20% від планового обсягу поставок. Таку саму ситуацію ми бачили і сьогодні вранці до моменту відновлення постачання російського газу», - сказав голова «Газпрому».

У свою чергу, В.ПУТІН зазначив, що ситуація в цілому викликає великий жаль, тому що виник конфлікт з країною, з якою у Росії особливі відносини.

«Разом з тим звертаю увагу на те, що білоруські партнери одержують російський природний газ за найнижчими цінами. Нижче за ціни на російський природний газ немає в жодного споживача - ні у кого немає таких низьких цін. Навіть після зниження цін для України на 100 дол. українські споживачі сьогодні одержують газ по 234 дол. за тис. куб. м, а білоруські - по 184 дол.», - сказав В.ПУТІН.

Він зазначив, що треба взяти до уваги також ту обставину, що Росія не стягує експортних вивізних митних зборів, митних платежів за газ, що поставляється до Білорусії.

«І російський бюджет недоодержує за рік 1 млрд. 200 млн. дол.», - сказав прем`єр.

За його словами, РФ багато разів попереджала білоруських партнерів про необхідність своєчасної сплати за поставлені продукти. «Газпром» тричі направляв письмові повідомлення і не одержав жодного разу жодної виразної відповіді. «І мені, і Дмитру Анатолійовичу (МЕДВЕДЄВУ) довелося кілька разів нагадувати нашим білоруським партнерам на найвищому рівні про необхідність виконання своїх зобов`язань. Жодної реакції. Нам шкода, що справа дійшла до цього конфлікту. Сподіваємося, що нічого подібного в майбутньому не повториться», - наголосив В.ПУТІН.

Водночас він сказав, що контрактні зобов`язання - і за цінами на газ, і за транзитними ставками - повинні виконуватися обома сторонами.

«Необхідно провести переговори з білоруськими партнерами. І за столом переговорів у нормальній, товариській обстановці, в діловій обстановці прояснити всі питання, які досі є спірними, якщо взагалі там є якась суперечка», - сказав він.

Глава російського уряду нагадав, що в 2006 році сторони підписали відповідний контракт. «Він діє, і в рамках цього контракту потрібно працювати. Якщо є побажання змінити ці умови, то цей процес має бути здійснений в рамках переговорного процесу», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня «Газпром» приступив до обмеження поставок газу до Білорусі.

22 червня Радмін Білорусі заявила, що Республіка відбиратиме російський транзитний газ у разі збереження обмежень на поставки, а білоруський Президент Олександр ЛУКАШЕНКО повідомив на зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм ЛАВРОВИМ, що дав вказівку перекрити транзит газу, поки «Газпром» за нього не сплатить.

Борг Білорусі за російський газ становив близько 200 млн. дол. У свою чергу, Мінськ оцінює борг «Газпрому» за транзит палива територією Білорусі в 260 млн. дол.

23 червня перший віце-прем`єр Білорусі Володимир СЕМАШКО заявив, що Білорусь сплатила 187 млн. дол. заборгованості за газ «Газпрому».

За його словами, уряд Білорусі, у свою чергу, вимагає від «Газпрому» погасити заборгованість за транзит у розмірі 260 млн. дол. до 10-ї години за мінським часом (11.00 за московським), інакше транзит буде припинено.