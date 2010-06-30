У Грозному на проспекті Путіна терорист-смертник підірвав бомбу, 7 осіб одержали поранення.

Про це УНІАН повідомили у Слідчому комітеті при прокуратурі РФ.

«30 червня 2010 року, приблизно о 18 годині 10 хвилин, у Грозному на проспекті Путіна, неподалік від театрально-концертного залу і за три метри від двох автомашин «УАЗ» МВС по Чеченській Республіці смертник привів у дію вибуховий пристрій. У результаті смертник помер на місці, 3 співробітники тимчасового оперативного угрупування МВС РФ, 2 співробітники МВС РФ по Чеченській Республіці і 2 жінки одержали поранення різного ступеня тяжкості», - йдеться у повідомленні.

За даним фактом слідчими органами Слідчого комітету по Чеченській Республіці порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 317, 222 КК РФ (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, незаконний оборот зброї і боєприпасів).

На місці події працює слідчо-оперативна група, проводиться огляд місця події й інші невідкладні слідчі дії, встановлюються всі обставини події.

Водночас, прес-служба Президента і Уряду Чеченської Республіки повідомляє, що співробітники міліції запобігли теракту.

Зазначається, що це сталося у другій половині дня перед початком ювілейного концерту відомого чеченського співака Валіда ДАГАЄВА.

«Співробітники міліції, що стояли в оточенні на площі перед театрально-концертним залом, помітили молодого чоловіка, який поводився підозріло. Коли міліціонери звернулися до нього, він зробив самопідрив. Його особа встановлена. Це житель Грозного Адам Хамідов», - йдеться у повідомленні. За попередніми даними, в результаті вибуху постраждали троє людей. Їм надається необхідна медична допомога.

Повідомляється, що президент Чеченської Республіки Рамзан КАДИРОВ знаходився у концертному залі. Він заявив, що співробітники міліції, які запобігли теракту, будуть представлені до урядових нагород.