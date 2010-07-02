Британська газета Times починає брати плату за доступ до своїх сайтів.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», щоб користуватися порталом самої газети www.thetimes.co.uk та її недільним додатком www.thesundaytimes.co.uk, відвідувачі мають заплатити 1 фунт на день або 2 фунти в тиждень. Вільний доступ матимуть тільки передплатники паперової версії.