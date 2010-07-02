Times починає брати плату за доступ до своїх сайтів
08:40, 02 липня 2010Світ
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1 фунт на день або 2 - в тиждень
Британська газета Times починає брати плату за доступ до своїх сайтів.
Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», щоб користуватися порталом самої газети www.thetimes.co.uk та її недільним додатком www.thesundaytimes.co.uk, відвідувачі мають заплатити 1 фунт на день або 2 фунти в тиждень. Вільний доступ матимуть тільки передплатники паперової версії.
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