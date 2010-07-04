Качинський привітав Комаровського з перемогою на виборах

У Польщі Ярослав Качинський визнав поразку на президентських виборах, повідомляєБі-Бі-Сі.

Програвши, згідно з даними exit-polls, в другому турі виборів, привітав свого суперника Броніслава Коморовського з перемогою.

«Спершу, за правилами гречності, я повинен привітати переможця» (Szanowni państwo, muszę zacząć od tego, czego wymaga dobry obyczaj. Gratuluję zwycięzcy, gratuluję Bronisławowi Komorowskiemu), - сказав він, виступаючи перед своїми прихильниками.

Він нагадав слова Юзефа Пілсудського: справжній переможець не той, хто спочиває на лаврах, а той, хто після поразки встає для майбутніх перемог.

Я.КАЧИНСЬКИЙ згадав у промові трагічно померлих поляків у Смоленській авіакатастрофі, закликавши не забувати про необхідність з’ясувати причини цієї безпрецендентної трагедії. Він також заявив, що катастрофа президентського літака, в якій загинуло 96 польских громадян, звернула увагу поляків на справжні цінності, серед яких патріотизм, котрий був важливою складовою президентською кампанії.

«Це також було нашою великою перемогою», - ззауважив Я.КАЧИНСЬКИЙ.

У свою чергу Б.КОМОРОВСЬКИЙ назвав свій результат «перемогою польської демократії», звернувши увагу на високу явку виборців у Польщі, де традиційно останні роки все менше поляків ходило голосувати.

Він привітав Я.КАЧИНСЬКОГО з добрим результатом, заявивши, що планує своєю політикою сприяти порозумінню та об’єднаню поляків, які голосували за нього та його конкурента.

Глава Сейму поєднав своє головне виборче гасло із головним гаслом Я.КАЧИНСЬКОГО, заявивши, що «згода будує, бо Польща є найважливіша».