Президент Киргизії не виключає нових спалахів насильства

Президент Киргизії Роза ОТУНБАЄВА не виключає нового ускладнення ситуації в країні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це вона повідомила на зустрічі в Астані з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

«Сьогодні є таке відносне затишшя. Проте ми готові до того, що можуть бути й інші сплески. Говорити про те, що все вже завмерло, і тепер можна остаточно розпочинати відновлення, поки не доводиться», - сказала Р.ОТУНБАЄВА.

За її словами, протягом 10-14 днів близько 110 тисяч біженців повернулися у країну.

«Ми дуже вдячні узбецькому уряду, Ісламу Абдуганієвичу (КАРІМОВУ, Президенту Узбекистану – УНІАН) за зважену позицію. Він зробив великий мужній крок – врятував життя цих людей. Зараз ці люди повернулися назад, і їх до зими треба забезпечити дахом. От це, звичайно, задача. Ситуація непроста, напружена», - сказала вона.

Р.ОТУНБАЄВА додала, що Ош – стародавнє місто на Шовковому шляху, і «два співтовариства серйозно посварилися, з кровопролиттям». «Тепер є завдання примирення», - сказала вона.

У свою чергу Д.МЕДВЕДЄВ відзначив, що тяжкі події завжди залишаються у пам`яті на роки, а іноді на десятиліття. «Найголовніше зараз – надати правильні імпульси для всіх громадян Киргизії про те, що – незалежно від національної приналежності, від етнічної, від конфесійної приналежності – всі громадяни однаково шановані і всі вони перебувають під захистом закону. У цьому плані, якщо Ви зможете це завдання розв’язати, я упевнений, що тоді розвиток по інших напрямах піде набагато краще і швидше», - сказав він.

Президент Росії привітав Р.ОТУНБАЄВУ з набуттям «повноважень, необхідних для керівництва державою».

За його словами, події у Киргизії безпосередньо позначаються на ситуації у Центральній Азії. «Ми в Росії є інтегральною частиною цього регіону. Саме тому ми розраховуємо на те, що ми зможемо виробити з Вами правильні орієнтири для розвитку російсько-киргизстанських відносин на найближчий час і на віддалену перспективу», - сказав він.