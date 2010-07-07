У Москві відбудеться установчий з'їзд партії «Інша Росія»

10 липня у Москві відбудеться засновницький з`їзд опозиційної політичної партії «Інша Росія».

Про це УНІАН повідомив російський опозиціонер, керівник організаційного комітету з`їзду Едуард ЛИМОНОВ.

«Наша мета - створення другого фронту, політичного (Перший - на Тріумфальній площі в Москві кожного 31 числа, цивільний фронт, надпартійний, непартійний). Основна діяльність будь-якої політичної партії - боротьба за владу, тобто за можливість змінити долю країни і її громадян. Назвою партії є назва моєї книги «Інша Росія», написаної у в`язниці Лефортове. З 2006 року назва була адаптована за моєю пропозицією широкою опозиційною коаліцією «Інша Росія». Природно, що партія, створена мною, розглядатиметься владою як опозиційна, а я - як ворог. Як може бути інакше?» - сказав Е.ЛИМОНОВ.

Водночас він наголосив, що вірогідність реєстрації партії «Інша Росія» Міністерством юстиції РФ нульова.

«Я вже відповів, що в існуючому політичному кліматі єдиновладності, коли всі підходи до виборчих урн тотально контролюються можновладцями, ми не маємо шансів. Але моя ідея - розбити їхню гру за їхніми правилами, і нав`язати нові, чесні правила виборів, за яких вони завідомо програють», - сказав Е.ЛИМОНОВ.

«Втім ми не станемо просити реєстрації. Ми вимагатимемо скасування реєстрації партій як такого. Суспільство дозріло для підтримки подібних вимог. Врешті-решт, ми десять років живемо фактично в режимі надзвичайного стану, за яким всі свободи скасовані. Пора закінчувати з надзвичайним станом. А з Держдумою і законодавчими зборами ми розберемося, будуть там відсотки, і дивовижні, я упевнений. Але ми їх візьмемо самі, народ нам надасть довіру», - додав він.

Відповідаючи на запитання, хто з російських опозиціонерів може ввійти до «Іншої Росії», Е.ЛИМОНОВ сказав: «Слава Богу, сварливих і капризних «зірок» у нас поки немає. Ми хочемо орієнтуватися на пересічних громадян, базіки, що сваряться, всіх натомили, і на них йде стільки сил. Для них при міністерстві культури я б створив «Палату розумників», щоб не заважали під ногами, а гундели б там свої промови, і сварилися доволі».

Окрім цього, він упевнений, що впродовж шести місяців членами партії стануть потрібні 45 тисяч активістів. “Не забувайте, що я у політиці 17 років, і за мною вже йдуть люди”, - додав Е.ЛИМОНОВ.