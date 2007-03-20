Австрійську столицю завалило снігом

У столицю Австрії Відень повернулася зима - всю минулу ніч, а також вранці у вівторок йшов щільний мокрий сніг при температурі трохи вище нуля. Висота сніжного покриву досягає місцями п`яти сантиметрів.

Аналогічна картина спостерігається в більшості земель Австрії, перш за все на заході країни. Як повідомляє австрійське телебачення, найбільш важка ситуація склалася в землі Карінтія, де без світла відучора залишаються 40 тисяч сімей. Електричні дроти обривалися під вагою снігу і через сильний вітер. У Карінтії випало до 40 сантиметрів снігу.

На австрійських автодорогах зафіксована безліч дрібних ДТП, у кількох районах водіїв зобов`язали надіти на колеса автомобілів ланцюги, що дозволяють виїжджати з глибокого снігу.

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