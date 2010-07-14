Туреччина сподівається, що українці не звернуть увагу на проблеми з «Карія тур»

У Посольстві Туреччини в Україні сподіваються, що ситуація навколо туристичної компанії “Карія тур” не вплине на бажання українських туристів відпочивати у Туреччині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції у Києві аташе з питань культури та інформації Посольства Туреччини в Україні Берат ЙИЛДИЗ.

“Ми думаємо, що дана ситуація не вплине на бажання українських туристів відпочити у Туреччині”, - сказав він.

За словами Б.ЙИЛДИЗА, українці, за винятком минулого кризового року, були у першій десятці туристів, які відвідували Туреччину.

“Туреччина завжди буде рада приймати українських туристів і забезпечувати їм найкращі послуги”, - запевнив він.

Б.ЙИЛДИЗ також відзначив, що Туреччина зараз переживає найгарячіший туристичний сезон у своїй історії. За його словами, приріст туристичного потоку в Туреччині становить 18%, кількість туристів з України збільшилась на 12%.

Що стосується українських туристів, які перебувають у Туреччині за путівками “Карія тур”, аташе зазначив, що практично усім надана допомога і усі туристи до 22 липня продовжать своє перебування за планом. “Майже всі готелі відгукнулися на пропозицію громадських організацій, а також на наказ міністра за свій рахунок посилити туристів, які приїхали по путівках “Карія тур”, - додав він.