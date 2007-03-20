Число жертв вибуху на шахті «Ульянівська» зросло до 97 чоловік
Пошуки 13 шахтарів тривають
|Карети Швидкої допомоги прибувають на шахту "Ульянівська". Фото Reuters/Yahoo!
Як передає Рейтер, про це повідомив представник обласної адміністрації.
За його словами, пошуки 13 шахтарів тривають.
Інцидент на шахті "Ульяновська" відбувся у понеділок в результаті вибуху метану. На момент НС у шахті перебували близько 200 чоловік, більше 80 були виведені рятувальниками на поверхню.
Рятувальні роботи, що тривали всю ніч, ускладнюються наявністю задимлення і завалами в тунелях на глибині близько 300 метрів.
За словами однієї з уповноважених осіб, для порятунку гірників використовуються всі можливі ресурси. У роботах беруть участь рятувальники з сусідніх областей.
Медики, які прибули до місця вибуху, надають допомогу виведеним на поверхню шахтарям. Тіла загиблих гірників доставляють в обласний морг на гелікоптераах.
Підприємство належить компанії «Южкузбассуголь», підконтрольній сталеливарному гігантові «Євраз», великий пакет акцій якого належить мільярдерові і губернаторові Чукотки Роману АБРАМОВИЧУ.
Як повідомляв УНІАН, вчора прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив співчуття главі уряду Російської Федерації Михайлу ФРАДКОВУ у зв`язку з трагічною загибеллю гірників на шахті „Ульянівська” у Кемеровській області