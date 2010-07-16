Тігіпко: досвід ліберальних реформ Грузії дуже корисний для України

22:13, 16 липня 2010
Світ
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Віце-прем`єр перебуває в Тбілісі

Віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО заявляє, що для України, яка стала на шлях ліберальних реформ, дуже корисним є досвід Грузії щодо модернізації економіки держави та підвищення її конкурентоспроможності.

Про це він сказав сьогодні у Тбілісі після зустрічі з прем’єр-міністром Грузії Ніколозом ГІЛАУРІ, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України.

"Успішний досвід проведення ліберальних економічних реформ у Грузії для нас дуже цікавий, і цей візит відкриває нові можливості для обміну прогресивним досвідом державного управління", - зазначив С.ТІГІПКО.

Віце-прем`єр особливо підкреслив зацікавленість України в ознайомленні з досвідом реформування системи державного регулювання, органів внутрішніх справ, податкової служби Грузії.

Коментуючи нинішній стан торговельно-економічних зв`язків між нашими країнами, віце-прем`єр відзначив зниження їх інтенсивності через світову економічну кризу. "До кризи спостерігалася гарна динаміка розвитку. До Грузії приходили українські інвестори. Я кажу про Чіатуру, Батумі, гірськолижний курорт Гудаурі, фінансовий сектор", - підкреслив український урядовець.

Також С.ТІГІПКО висловив упевненість у тому, що після закінчення кризи економічні відносини між двома країнами швидко відновляться і вийдуть на новий рівень партнерства.

Як найбільш перспективні для розвитку двостороннього співробітництва галузі С.ТІГІПКО виділив сфери сільського господарства та переробної промисловості.

 

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