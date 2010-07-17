Російська телекомпанія знову видала в ефір компромат на Лукашенка

Російська телекомпанія НТВ показала другу частину документального фільму - "Хресний бацька - 2", в якому зібрано практично весь компромат на Олександра Лукашенка, повідомляє "Эхо Москвы". Висвітлюється не тільки державна діяльність Лукашенка, а й його особисте життя. Наголошується, що президент Білорусі одержує кредити з Москви і при цьому дружить з ворожим Росії грузинським лідером Михайлом Саакашвілі.

Як і перша стрічка, фільм повний різкої критики і найсерйозніших звинувачень в адресу білоруського лідера.

Утім, за повідомленням Газеты.ру, як і перший фільм, "Хресний бацька - 2" не тільки не був показаний по білоруському телебаченню, але його не можна було і викачати з інтернету: всі відповідні ресурси в Білорусії були блоковані.