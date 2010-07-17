16 тисяч британців застрягли на курортах після краху туроператора

Близько 16 тисяч британців на сьогодні ризикують не вилетіти згідно із запланованим графіком з курортів Греції і Туреччини після фінансового краху їхнього туроператора. Про це повідомила сьогодні радіокорпорація Бі-Бі-Сі. В цілому банкрутство компанії "Голдтрейл" (Goldtrail) загрожує торкнутися майже 150 тисяч мандрівників.

Британське Управління цивільної авіації підтвердило, що докладає зараз усіх зусиль, щоб доставити тих, чиї відпустки закінчуються, назад у Великобританію. Проте, як зазначають фахівці, від 50 до 150 тыс. тих, хто планував цього літа вирушити в тури за допомогою компанії "Голдтрейл", будуть змушені в останню мить намагатися реорганізувати поїздки.

Багато з клієнтів фірми у п`ятницю ввечері і нинішньої ночі дізнавалися про те, що нікуди не полетять, вже безпосередньо в аеропорту, - незважаючи на те, що турфірма була ще вдень передана в управління тимчасової адміністрації.