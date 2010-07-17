В головному аеропорту Франції перехопили рекордну партію героїну

Співробітники французької митниці у головному міжнародному аеропорті країни Руассі-Шарль де Голль перехопили партію героїну вагою 134 кг і вартістю 8 млн. євро.

Як повідомляє ИТАР-ТАСС із посиланням на комюніке французького відомства, героїн перебував у вантажному відділенні літака, який прибув зі столиці Колумбії Боготи.

Це рекордна партія важкого наркотику, заарештована за весь час роботи цього аеропорту.

Партія слідувала несупроводжуваним вантажем, її вдалося виявити тільки шляхом ретельного огляду багажу.

"Це вже третя операція з вилучення великих партій героїну на території Франції менш ніж за місяць. Загалом вилучено 1,9 тонн героїну, внаслідок чого кримінальні структури не дорахуються 114 млн. євро", - повідомляє міністерство бюджету Франції.