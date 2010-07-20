17 активістів "синіх відерець" затримані міліцією в Москві
00:56, 20 липня 2010Світ
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Цього разу учасники взяли велике відро
Сімнадцять активістів «Товариства синіх відерець», які виступають проти засилля автомобілів із спецсигналами, були затримані напередодні ввечері в Москві.
Як повідомив радіостанції "Эхо Москвы" один з учасників флеш-мобу Дмитро Зворикін, активісти, як завжди, прийшли на зустріч з синіми відерцями і повітряними кульками, а також несли на імпровізованих ношах велике відро.
Вони пройшли від Манежної площі, повз “Большой театр”, Луб`янку, ВВС "Китай-город" до Великої Ординки, де і сталося затримання.
Правоохоронці, не пояснюючи причин, заштовхала активістів у міліційний автобус.
Чи звільнені вони зараз – невідомо. Міліція поки не коментує інцидент.
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