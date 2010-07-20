У Німеччині відкрито "гарячу лінію" для ісламістів

У Німеччині під егідою федерального відомства із захисту конституції почала працювати програма допомоги тим, хто хоче вийти з ісламістських груп і об`єднань, повідомляє Радіо Свобода.

Програма має назву ХАТІФ, що арабською значить телефон. Але водночас це і абревіатура, яка німецькою розшифровується, як «Відхід від тероризму і ісламського фанатизму».

Почав роботу телефон довіри і мейл-адреса програми, яка адресується не тільки до самих ісламістів, а й до їх батьків, родичів і друзів. Головна мета програми – створити громадські перешкоди на шляху поширення насильства ім`ям ісламу, при цьому програма не має наміру вести дикуссии про іслам або закликати до відмови від нього. Одна частина програми присвячена професійній орієнтації та навчанню тих, хто готовий вести в Німеччині звичайне життя.

Програма ХАТІФ анонімна і готова надати захист в разі небезпеки і загрози для життя і свободи того, хто став на шлях відмови від насильства.