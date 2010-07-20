Нобелівський лауреат помер у літаку

Американський учений-еколог зі світовим ім`ям, лауреат Нобелівської премії миру 2007 року Стівен Шнейдер помер від серцевого нападу під час перельоту зі Стокгольма до Лондона.

С.Шнейдеру було 65 років, повідомили у Станфордському університеті (штат Каліфорнія), де він займався дослідницькою діяльністю, передає ІТАР-ТАСС.

Учений входив до складу створеної у 1988 році Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (МГЕЗК). У 2007 році віце-президент США Альберт ГОР і МГЕЗК розділили Нобелівську премію миру за роботу "зі створення і розповсюдження широких знань про зміну клімату людиною і вжиття заходів, необхідних для протидії такій зміні". На церемонії вручення престижної нагороди МГЕЗК представляли близько 30 осіб, повідомляє РІА «Новости».

Спеціалізацією С.Шнейдера були моделювання атмосферних явищ і вивчення взаємозв`язку між біологічними системами і глобальним потеплінням клімату Землі.

У 1980-х він здобув популярність, виступаючи за кардинальне скорочення викидів парникових газів в атмосферу та інші невідкладні заходи, покликані уповільнити процес глобальних кліматичних змін на планеті, відзначає NEWSru.

С.Шнейдер написав і опублікував у співавторстві з колегами більш як 450 наукових праць.

Учений хворів на рідкісну форму ракового захворювання - лімфому кліток мантії - і застосував свої наукові знання для розробки особистого режиму лікування. Одержаний досвід він виклав у книзі "Пацієнт з пекла", що вийшла друком у 2005 році.