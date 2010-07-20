Новий посол України приземлився в Шереметьєво

Новий Надзвичайний і Повноважний Посол України в Російській Федерації Володимир ЄЛЬЧЕНКО прибув до Москви.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, літак, на якому прилетів В.ЄЛЬЧЕНКО, приземлився в аеропорту «Шереметьєво».

Як повідомляв УНІАН, 30 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ про звільнення В.ЄЛЬЧЕНКА з посади Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні.

2 липня Президент призначив В.ЄЛЬЧЕНКА Надзвичайним і Повноважним Послом України в РФ.

Посада посла України в Росії залишалася вакантною з березня цього року, після того, як Костянтин ГРИЩЕНКО став міністром закордонних справ.