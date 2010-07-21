Інавгурація Президента Польщі буде за тиждень після рішення суду
23:17, 21 липня 2010Світ
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Скарги розглядатимуться 3 серпня
Інавгурація Президента Польщі відбудеться не пізніше 10 серпня.
Про це свідчить повідомлення Верховного суду Польщі, яке є у розпорядженні агентства УНІАН.
Суд, який має затвердити результати виборів, розгляне скарги 3 серпня.
Згідно із законодавством Польщі, у випадку затвердження результатів виборів не пізніше, ніж через 7 днів має відбутися інавгурація нового глави Польської держави.
Як повідомляв УНІАН, кандидат від правлячої у Польщі „Громадянської платформи” Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ виграв у другому турі позачергові президентські вибори.
Б.КОМОРОВСЬКОГО підтримали 53% виборців, лідера опозиційної партії „Право та справедливість” Ярослава КАЧИНСЬКОГО - 47%.
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