Інавгурація Президента Польщі буде за тиждень після рішення суду

Інавгурація Президента Польщі відбудеться не пізніше 10 серпня.

Про це свідчить повідомлення Верховного суду Польщі, яке є у розпорядженні агентства УНІАН.

Суд, який має затвердити результати виборів, розгляне скарги 3 серпня.

Згідно із законодавством Польщі, у випадку затвердження результатів виборів не пізніше, ніж через 7 днів має відбутися інавгурація нового глави Польської держави.

Як повідомляв УНІАН, кандидат від правлячої у Польщі „Громадянської платформи” Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ виграв у другому турі позачергові президентські вибори.

Б.КОМОРОВСЬКОГО підтримали 53% виборців, лідера опозиційної партії „Право та справедливість” Ярослава КАЧИНСЬКОГО - 47%.