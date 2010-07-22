Японія і Австралія створюють неядерний альянс

Уряди Японії та Австралії працюють над створенням альянсу неядерних держав як нового неформального міжнародного об`єднання, покликаного грати істотну роль у вирішенні проблем світової безпеки. Його установчу зустріч передбачається провести у вересні в Нью-Йорку в рамках сесії Генеральної Асамблеї ООН, пише ІТАР-ТАРС з посиланням на газету «Іоміурі».

До альянсу можуть бути запрошені ще 11 країн, зокрема, Німеччина, Канада, Республіка Корея.

Проти подальшого розширення виступає Японія, вважаючи, що із зростанням кількості учасників дискусії в альянсі втратять конкретність, постійними стануть пошуки компромісів.