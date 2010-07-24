Прокуратура Афін звільнили екіпаж українського судна «Алла»

23 липня прокуратура Афін винесла постанову про звільнення усіх членів екіпажу судна «Алла».

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерство закордонних справ України, це рішення було прийнято завдяки вжитим МЗС і Посольством України у Греції заходам.

Екіпаж у повному складі перебуває на борту судна «Алла».

Судно „Алла”, яке стоїть у порту Елевсіна (Греція), та вантаж продовжують перебувати під арештом.

Як відомо, 11 липня у територіальних водах Греції було заарештовано українське судно „Алла” та 9 членів екіпажу - громадян України за підозрою незаконного ввезення на територію Грецької Республіки великої партії тютюнових виробів.

14 липня слідчий компетентних органів Греції у присутності співробітника посольства, адвоката і перекладача виніс постанову про заміну заходу утримання заарештованих громадян України на підписку про невиїзд.

У даний час вирішуються організаційні питання, пов’язані з поверненням українських моряків на Батьківщину.