Солана і Ферреро-Вальднер хочуть побачити Яценюка на власні очі

Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньо та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА привітав Арсенія ЯЦЕНЮКА з призначенням міністром закордонних справ України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Х.СОЛАНИ.

Х.СОЛАНА, зокрема, надіслав листа А.ЯЦЕНЮКУ, в якому відзначив велику підтримку, отриману А.ЯЦЕНЮКОМ в сесійній залі парламенту.

Представник ЄС також висловив сподівання на розвиток добрих відносин з А.ЯЦЕНЮКОМ для посилення співпраці між Україною та ЄС та запросив новопризначеного міністра відвідати Брюссель.

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Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР сподівається на розвиток гарних відносин з призначеним сьогодні на посаду міністра закордонних справ Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ.

Про це УНІАН повідомила речник Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР Емма УДВІН.

“Комісар сподівається на плідну співпрацю, а також на зустріч найближчим часом”, - сказала Е.УДВІН.