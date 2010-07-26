Чавес загрожує припинити експорт нафти США

Президент Венесуели Уго Чавес пригрозив припинити експорт нафти до США у разі якщо, його країна зазнає нападу Колумбії, повідомляє Reuters. Виступаючи перед тисячами своїх прихильників, Чавес заявив, що Венесуела "не дасть ані краплі нафти" в США у разі колумбійської "збройної агресії".

Відносини між двома латиноамериканськими сусідами - Венесуелою і Колумбією, які завжди були непростими, минулого тижня знов загострилися. У четвер Колумбія на позачерговому засіданні Організації Американських держав у Вашингтоні надала докази присутності колумбийських повстанських угрупувань на венесуельській території. Після цього Уго Чавес заявив про розрив дипломатичних відносин.

У неділю Чавес, повідомляє Associated Press, оголосив про скасування свого візиту на Кубу з огляду на напруженість у відносинах з Колумбією.

США є основним імпортером венесуельської нафти, нагадує РіА "Новости". Доведені запаси нафти Венесуели становлять близько 11 мільярдів тонн (7% світових запасів). Найбільші родовища країни - Маракайбо, Фалкон, Орієнтал, Апуре, Пояс Оріноко.