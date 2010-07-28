Іран: США і Ізраїль готують дві військові операції

Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад вважає, що США і Ізраїль готують наступальні військові операції на дві країни Близького Сходу. Ці дії, на думку іранського президента, покликані чинити "психологічний тиск" на Іран, повідомляє Reuters.

"Ми маємо в своєму розпорядженні точну інформацію, що США розробили план психологічної війни з Іраном", - заявив М.Ахмадінежад в ексклюзивному інтерв`ю іранському телеканалові Press TV. На думку президента Ірану, в рамках цього плану США і Ізраїль планують атакувати щонайменше дві країни на Близькому Сході в найближчі три місяці.

Під час свого виступу М.Ахмадінежад порадив президентові США Бараку Обаме не йти слідами свого попередника Джорджа Буша. Більше того, президент Ірану застеріг і Росію від "розігрування карти Вашингтона", оскільки це, на думку М.Ахмадінежада, йтиме врозріз з національними інтересами країни.

Напередодні стало відомо, що Іран готовий повернутися до переговорів щодо обміну свого низькозбагаченого урану на ядерне паливо для тегеранського ядерного реактора без умов зі свого боку. Про це йдеться в звернення постійного представника Ісламської Республіки Іран в Міжнародному агентстві з атомної енергії (IAEA) Алі Ашгара Солтані.