Помер один з найбагатших людей Німеччини

Німецький бізнесмен Теодор Альбрехт (Theo Albrecht), один з найбагатших людей Європи, помер у віці 88 років, повідомляє Associated Press. Теодор Альбрехт - засновник мережі продовольчих магазинов-дискаунтеров Aldi - помер у своєму будинку в Ессені 24 липня, проте про його смерть було оголошено лише за чотири дні. Обставини смерті мільярдера не розкриваються.

Торгівлею продуктами Теодор Альбрехт і його брат Карл зайнялися, повернувшись з фронту після Другої світової війни. Брати в рідному Ессені одержали в управління невеликий магазин, що належав їх сім`ї. До 1950 року у братів Альбрехт було вже 13 продовольчих магазинів.

Перші магазини, які носять назву Aldi (скорочення від Albrecht Discount) відкрилися у ФРН на початку 1960-х. Магазини Aldi зробили ставку на продаж обмеженого асортименту повсякденних продуктів за вкрай вигідною ціною. Нині тільки в Німеччині більше 4 тисяч магазинів Aldi, крім того, Альбрехтам належить американська мережа Trader Joe`s, яка налічує близько тисячі магазинів.

Карл і Теодор Альбрехти регулярно очолювали список найбагатших людей Німеччини, а також входили до списку найбагатших людей Європи і світу. Журнал Forbes 2010 року оцінив багатство Теодора Альбрехта в 16,7 мільярда доларів (31-е місце в світі), а його брата Карла - в 23,5 мільярда (10-е).

Брати Альбрехт також були відомі як украй потаємні люди, які уникали згадок у ЗМІ про їх особисте життя. Політика непублічності поширюється і на компанію Альбрехтів, яка не розкриває інформацію про свою роботу. Associated Press зауважує, що ЗМІ, схоже, не мають жодної світлини Теодора Альбрехта. А поширене компанією Альбрехтів повідомлення про смерть одного з її засновників, агентство називає "небувалим проявом відвертості", зазначає Лента.ру.

Одним з небагатьох фактів з життя Теодора Альбрехта, відомих широкій публіці, є його викрадання з метою викупу в 1971 році. Викрадачі відпустили його через 17 днів, одержавши викуп у 7 мільйонів марок.

Теодор Альбрехт похований на кладовищі в Ессені. За даними німецьких ЗМІ, церемонія похорону пройшла 28 липня в обстановці суворої таємності.