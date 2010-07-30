Арабські країни згодні відновити діалог з Ізраїлем
01:47, 30 липня 2010Світ
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Але основне рішення - за Палестиною
Представники країн, які входять до Ліги арабських держав, дали принципову згоду на відновлення мирного діалогу з Ізраїлем, але уточнили, що суть переговорів і коли їх проводити, має вирішити голова Палестинської автономії Махмуд Аббас.
За словами кореспондента Бі-бі-сі в Каїрі, де проходила зустріч Ліги арабських держав, США активно закликають Аббаса відновити мирні переговори.
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