Арабські країни згодні відновити діалог з Ізраїлем

Представники країн, які входять до Ліги арабських держав, дали принципову згоду на відновлення мирного діалогу з Ізраїлем, але уточнили, що суть переговорів і коли їх проводити, має вирішити голова Палестинської автономії Махмуд Аббас.

За словами кореспондента Бі-бі-сі в Каїрі, де проходила зустріч Ліги арабських держав, США активно закликають Аббаса відновити мирні переговори.