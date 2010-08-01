Нідерланди забирають війська з Афганістану

Військовий контингент Нідерландів сьогодні офіційно завершує свою присутність в Афганістані – у складі сил міжнародної коаліції, передає Радіо «Свобода».

За словами командувача голландськими збройними силами генерала Петера Ван УМА, місії, яка останнім часом складалася з 1 950 військовослужбовців, вдалося досягти певних успіхів у забезпеченні безпеки у провінції Урузган.

Контроль над цією територією тепер передається американським і австралійським військовим.

За чотири роки присутності в Афганістані були убиті не менш як 24 голландських військових. Раніше, у лютому 2010 році питання про продовження місії Нідерландів призвело до розпуску уряду цієї країни.